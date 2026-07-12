Sondaggio del Milan per Gorby del Braga: è un'idea se dovesse partire Fofana
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Il Milan avrebbe fatto dei sondaggi per Gorby dello Sporting Braga, giocatore individuato come possibile sostituto di Fofana
Il Milan guarda ancora al mercato portoghese. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, i rossoneri hanno chiesto informazioni al Braga per Gorby, centrocampista franco-haitiano classe 2002. Il profilo, che nell'ultima stagione ha totalizzato 53 presenze, 4 gol e un assist con la maglia del club biancorosso, è stato individuato come possibile rinforzo per la mediana di Ruben Amorim nel momento in cui dovesse partire Youssouf Fofana.
Il Braga valuta il giocatore circa 20 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza valido fino al giugno 2028. Sul centrocampista, però, non c'è solo il Milan sul franco-haitiano, ma anche il Manchester United, che si sarebbe limitato a mostrare del semplice interesse in queste ore.
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