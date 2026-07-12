Calciomercato MN - Bennacer e Bondo, in odore di addio, non convocati per il raduno del Milan

vedi letture

Tra i 26 convocati per il raduno del Milan di domani non ci sono nè Bennacer, nè Bondo: per entrambi sarà addio

Domani mattina alle 8 c'è l'appuntamento per i 26 giocatori che Ruben Amorim ha convocato per il raduno del Milan di inizio anno. Colazione insieme, test fisici e, dopo pranzo nel pomeriggio, appuntamento sul campo esterno per il primo allenamento della stagione agli ordini del nuovo tecnico portoghese che dirigerà per la prima volta i suoi nuovi calciatori. Presente il nuovo acquisto Mario Gila che si potrà subito mettere a disposizione di compagni e coach. Ci sono anche degli assenti, oltre a quelli attesi per gli impegni del Mondiale.

BENNACER E BONDO AI SALUTI: NON CONVOCATI PER IL RADUNO

La rosa non sarà al completo per Ruben Amorim. Come è noto mancheranno gli undici giocatori impegnati al Mondiale: per alcuni le vacanze non dureranno molto di più, perché già eliminati, per altri invece il rientro arriverà anche a inizio agosto. Ci sono però anche alcuni giocatori che potrebbero essere a disposizione che non sono stati convocati da Ruben Amorim. Sono due: Ismael Bennacer, Warren Bondo; Ii due sono in odore di addio e in attesa di una sistemazione lavoreranno a parte. Altri giovani come Balentien, Malick Cissè, Zeroli e Vos invece si aggregheranno al gruppo di Milan Futuro.