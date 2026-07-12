Milan, Amorim stima Mazraoui: a oggi non ci sono trattative in corso

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Ruben Amorim gradisce il suo ex calciatore Noussair Mazraoui: a oggi non ci sono contatti tra Milan e Manchester United

Il Marocco è stato eliminato dalla Francia nei quarti di finale del Mondiale Nordamericano: finita l'avventura della squadra africana che tra le sue fila, come uno dei giocatori più importanti, conta anche Noussari Mazraoui, terzino sinistro del Manchester United ed ex Bayern Monaco. Secondo quanto viene riportato da Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube, il marocchino è un giocatore che è molto stimato da Ruben Amorim nuovo tecnico del Milan, che lo ha allenato allo United. Non c'è molto di più al momento, se non questo gradimento.

MILAN, MAZRAOUI È UN NOME STIMATO DA AMORIM

Il commento di Matteo Moretto su Mazraoui: "Uno dei pupilli di Ruben Amorim è Mazraoui: a oggi non ci sono trattative in corso o contatti diretti tra club. Quello che posso raccontare è che Mazraoui, che ha 28 anni e un contratto con opzione in scadenza nel 2028, è un nome stimato da Amorim: da capire se nel corso del mercato, ancora molto lungo, possa essere un nome trattato veramente dal Milan. A oggi ti parlo di gradimento da parte dell'allenatore che ne apprezza le qualità. Vedremo se poi ci sarà dell'altro di cui parlare"