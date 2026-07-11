Pellegatti spera: “Bondo può andare all’Udinese, al Milan interessano tre giocatori”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un'indiscrezione di mercato riguardo Warren Bondo e di un giocatore dell'Udinese che gli piacerebbe prendesse il Milan. Queste le sue parole.
"Mi ha un po' illuminato la mente l'indiscrezione di ieri che Bondò, il giocatore che è arrivato dal Monza, è rimasto al Milan poco ed è andato a Cremona, è ritornato al Milan, e potrebbe essere ceduto all'Udinese. L'Udinese ha tre giocatori che possono interessare al Milan. Uno di questi mi fa impazzire. Zaniolo, un giocatore di grande livello, di grande classe. Non so se Amorim voglia un giocatore di quelle caratteristiche in quel ruolo. Poi c'è Kristensen, difensore alto, giocatore che può certamente aumentare il livello della rosa, ma a me piace un giocatore, ed è uno dei tre dei quali magari il Milan ha parlato con l'Udinese ed è il centravanti Davis".
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