Bianchin: "Al Milan si trova bene, i tifosi lo amano e riconquistare la Champions: tutto fa pensare che Modric resterà"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Luka Modric, centrocampista croato.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Luka Modric, centrocampista croato: "Luka Modric cambierà vita anche se non la cambierà. In questi giorni è in vacanza, sta smaltendo la delusione per l'eliminazione della Croazia dal Mondiale e sa che quel capitolo è chiuso: non giocherà più con la maglia a scacchi. Ora deve prendere una decisione sul Milan e tutto fa pensare che resterà a Milano un altro anno. Gerry Cardinale lo ha invitato a rimanere, Ruben Amorim lo ha chiamato (due volte) per convincerlo a non darci un taglio e Modric è intenzionato a restare. Le possibilità alternative non mancano - la sua vita a Madrid, pianificata negli anni scorsi, lo aspetta - ma al Milan si trova bene, i tifosi lo amano e un po' di voglia di riconquistare la Champions c'è. Nelle ultime ore, semmai, si è chiarito come sarebbe il suo futuro milanista. Un futuro diverso dal passato".

Le parole di Amorim

Amorim ha parlato di Modric nella prima conferenza stampa da allenatore del Milan: "È un giocatore che vogliamo tenere, ho parlato con lui due volte. Se serve posso andare a parlarci ancora, non mi stanco. È incredibile, è un punto di riferimento per noi". E poi, più nel dettaglio: "Non vi dico che farà tutte le partite, ma vogliamo contare su Modric per la prossima stagione. Il board ha parlato con lui, io ho parlato con lui: credo di riaverlo tra qualche giorno, ora deve riposare dopo il Mondiale".

"L'ottimismo - scrive Bianchin - si legge facilmente: Amorim, nei suoi ragionamenti sul 2026-27, considera Modric uno dei 25 della rosa".