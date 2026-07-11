Milan, sondaggio dell'Udinese per Warren Bondo
Dopo la stagione in prestito alla Cremonese, Warren Bondo è rientrato a Milanello, anche se il suo futuro non sarà al Milan. Il club di via Aldo Rossi lo ha già comunicato anche ai suoi agenti che ora sono al lavoro per cercare una nuova destinazione per il loro assistito. Qualche giorno, nella sede rossonera, c'è stata la visita di Gianluca Nani, dt dell'Udinese, che ha sfruttato questo incontro per fare anche un sondaggio per l'ex centrocampista del Monza. Lo riferisce stamattina Tuttosport.
Come anticipato nei giorni scorsi da Milannews.it, su Bondo ci sarebbero anche degli interessamenti che arrivano dall'Inghilterra. Per ora non c'è nulla di concreto, ma si tratta solo di semplici sondaggi, ma qualcosa si sta già muovendo per il centrocampista rossonero. Il Milan resta in attesa ed pronto a valutare le offerte che arriveranno in via Aldo Rossi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan