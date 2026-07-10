Ordine sul mercato del Milan: "Se a Calvelli è stato assicurato un potere di firma fino al massimo di 50 milioni è segno di una fiducia totale"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Gerry Cardinale.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Gerry Cardinale: "È tutto chiaro, finalmente. È chiaro finalmente quale sia diventato il ruolo di Gerry Cardinale. Si è messo in discussione lui stesso dopo essere stato assente per 4 lunghissimi anni aspettando che altri realizzassero le sue idee che invece sono rimaste sospese. Adesso è chiaro che lui risponde in prima persona di ogni scelta, di ogni acquisto, di ogni organizzazione interna a cominciare dal ruolo che Ibra si è ritagliato. A questo punto non ci sono più equivoci di fondo da segnalare: perché Ibra era ed è l’ambasciatore del Milan in giro per il mondo tanto da averlo portato a colloquio con Trump nel ricevimento alla casa Bianca. Ecco il punto definitivo sulla questione che ha diviso i tifosi i quali lo hanno messo nel mirino. I

Alla fine l’altra grande differenza rispetto al passato è anche l’atteggiamento avuto da Cardinale che si è resto conto di non aver coltivato il rapporto con i media, aver trascurato l’aspetto politico della lega serie A e proverà a colmare tutti questi ritardi con una presenza sempre più continua a casa Milan, in Lega oltre che a San Siro e Milanello. Si può allora dire che da ieri il Milan ha due pilastri su cui ha costruito la prossima stagione e sono Cardinale e Amorim dietro i quali ci sarà tutto il resto del management rossonero. E se per esempio a Calvelli è stato assicurato una firma fino al massimo di 50 milioni segno di una fiducia totale. Insomma basta con i compartimenti stagni del passato!".