Milan, Karetsas tra i papabili per la trequarti: i numeri del classe 2007

vedi letture

Kostantinos Karetsas, classe 2007 del Genk. Gioiellino mancino, è esploso in Belgio mostrando personalità e una tecnica importante

Per Ruben Amorim l'inizio della nuova avventura alla guida del Milan è stato scandito da un'agenda fitta di appuntamenti e impegni. Il tecnico portoghese, arrivato nel capoluogo lombardo, ha voluto prendere subito confidenza con il mondo rossonero visitando alcuni dei luoghi simbolo della società. Il primo passo è stato l'ingresso a Casa Milan, sede del club, seguito dalla visita allo stadio di San Siro, che nelle prossime settimane diventerà il teatro delle sue prime gare ufficiali sulla panchina milanista.

Successivamente Amorim ha raggiunto anche Milanello, il centro sportivo dove da lunedì la squadra tornerà a lavorare per preparare la stagione. Il momento più atteso di questi primi giorni è coinciso con la conferenza stampa di presentazione, nella quale il nuovo allenatore si è rivolto per la prima volta a giornalisti. All'evento ha partecipato anche il proprietario Gerry Cardinale, che ha accolto personalmente il tecnico portoghese e ha ribadito la piena fiducia della proprietà nel nuovo percorso intrapreso. Amorim ha trasmesso entusiasmo, determinazione e la volontà di iniziare subito il lavoro con il gruppo. Ora il compito passa alla dirigenza, chiamata a operare sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa e costruire una squadra completa, capace di competere con continuità e ambizione in tutte le competizioni della stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, si continua a lavorare per la trequarti e uno dei preferiti rimane Kostantinos Karetsas, classe 2007 del Genk. Gioiellino mancino, è esploso in Belgio mostrando personalità e una tecnica importante. È un pilastro del club: nella socrsa stagione ha disputato 49 partite ufficiali tra campionato, Coppa del Belgio ed Europa League, realizzando 3 gol e 18 assist.