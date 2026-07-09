MN - Cuomo: "Amorim ha detto che vuole giocatori che amino il calcio e il Milan. Restano Pulisic, Chukwueze e Nkunku"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan sulla conferenza di Amorim e Cardinale.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan al termine della conferenza di presentazione di Ruben Amorim, nuovo allenatore, e dell'intervento di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Amorim ha detto che Pulisic giocherà a sinistra...

"Vuol dire che andrà fuori Leao. Amorim non ha parlato dei singoli, ma quando gli abbiamo chiesto di lui, in generale, ha detto che vuole giocatori che amino il calcio e amino il Milan. E le parole di Leao delle ultime settimane ci fanno capire che non sia più compatibile con il Milan. Con Pulisic a sinistra, uno dei due è di troppo. Resta Chukwueze, resta Nkunku: Leao non ci sarà nella nuova rosa. Le nostre sensazioni sono confermate".

Le parole di Amorim in conferenza

Quanti acquisti pensa che servono per fare il suo gioco? Può rivalutare Chukwueze e Saelemaekers?

"Ci sono dei giocatori che l'anno scorso non erano qui. Chukwueze rimane con noi, servono giocatori che possono fare l'uno contro uno. Saelemaekers può giocare a destra e a sinistra, gli piace fare l'uno contro uno. Cissè e Comotto inizieranno con noi, non so cosa accadrà. Troveremo nuovi giocatori che l'anno scorso non c'erano. Se giocano bene, se assorbono le mie idee allora troveremo un posto per loro: prima di guardare fuori guardiamo bene dentro. Poi dopo la preseaon decideremo, ma sempre con attenzione al budget. Il proprietario è qui... Valuteremo i giovani, Chukwueze ha grandi qualità e ci dà alternative".