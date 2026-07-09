Bianchin precisa: "Ibrahimovic ha sempre considerato Van Dijk l’ideale per rinforzare la retroguardia del Milan"

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes su Van Dijk, difensore del Liverpool, al Milan.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes su Van Dijk al Milan: “La questione la riassumerei in due punti. La prima è che Ibrahimovic ha sempre considerato il difensore olandese l’ideale per rinforzare la retroguardia del Milan. La seconda invece è che il dossier è arrivato concretamente sul tavolo di Cardinale e ci sarà da capire. Ciò non vuole dire che Van Dijk arriverà in rossonero, ma è un’idea che Ibra ha ribadito più volte. Sicuramente è ed è stato un pensiero. Ci sono vari temi da affrontare, dal contratto fino allo stipendio e altro ancora. Al momento non ci sono stati contatti con il suo entourage o il Liverpool stesso”.

C’è una variazione di idee nelle strategie di calciomercato?

“Sappiamo che ci sono diverse valutazioni su tutti i fronti. Il Milan in questa fase ha in mente diversi pensieri e tutti validi o meno per un motivo o altro. Bisognerà aspettare ancora altri giorni per novità concrete”.

Qual è il ruolo di Cardinale e cos’è cambiato nelle ultime settimane?

“Fin dal primo giorno al Milan Cardinale ha sempre detto di voler delegare gli incarichi. Questo aspetto però è cambiato e si vede nel concreto. Adesso è sceso in campo e metterci la faccia in prima persona. Porterà a qualcosa di buono? Nessuno può saperlo, ma sicuramente c’è stato un cambio di passo”.