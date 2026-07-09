Milan, arriverà anche un altro difensore dopo Gila: in lista c'è anche Kristensen dell'Udinese, costa 18 milioni

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Dopo Gila, il Milan è lavoro per prendere anche un altro difensore. Nella lista del Diavolo c'è anche Kristensen dell'Udinese

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, dopo Mario Gila, che lunedì dovrebbe essere presente al raduno a Milanello, il Milan farà anche un altro innesto in difesa. E una pista che potrebbe diventare calda nelle prossime settimane è quella che porta a Thomas Kristensen, difensore classe 2002 dell'Udinese. Ieri c'è stato un incontro tra le due dirigenze, durante il quale si è parlato anche del giocatore danese che è un proflo che piace molto in via Aldo Rossi. I friulani lo valutano 18 milioni di euro. C'è dunque anche lui, insieme a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e ad Antonio Silva del Benfica, nella short-list del Diavolo che, dopo Gila, proverà a prendere anche un altro difensore.

Il Milan è poi a caccia anche di un rinforzo sulla trequarti. Il focus in questo momento è soprattutto su due giovani talenti, entrambi classe 2007: si tratta di Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen e di Konstantinos Karetsas del Genk. La loro valutazione è piuttosto alta (oltre 35 milioni di euro), ma il Diavolo li sta valutando con grande attenzione.