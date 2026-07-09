Calciomercato Lazio, Gila arrivato a Formello. Lo spagnolo conferma la sua cessione: "In questi giorni parto"

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Mario Gila è arrivato nel Centro Sportivo della Lazio e ha confermato che nei prossimi giorni lascerà il club biancoceleste

Inizia oggi la stagione 2026-2027 della nuova Lazio di Rino Gattuso che si sta ritrovando questa mattina nel Centro Sportivo di Formello: in programma ci sono le visite mediche d'idoneità al Lazio Lab e poi toccherà ai test atletici all'Isokinetic. Tra i calciatori che sono già arrivati c'è anche Mario Gila, il quale, dopo essersi fermato per foto e autografi con i tifosi biancocelesti presenti, ha confermato la sua partenza: "Se parto oggi? No, ma in questi giorni. Cosa mi porto dietro della Lazio? Tutto, i compagni, i tifosi, la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui" le sue parole riportate da lalaziosiamonoi.it.

Il difensore spagnolo classe 2000 saluterà la Lazio e si trasferirà al Milan: i due club hanno trovato un accordo a circa 30 milioni di euro, bonus compresi, mentre per Gila, che a breve sarà a Milano per le visite mediche di rito con il Diavolo, è pronto un contratto di cinque anni a 4,5 milioni più bonus a stagione.