Fiorentina, accordo trovato con l'Udinese per Atta

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Accostato anche al Milan nelle ultime ore, il futuro di Arthur Atta sarà alla Fiorentina che ha trovato un accordo con l'Udinese

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, l'Udinese ha trovato un accordo per vendere Arthur Atta alla Fiorentina.

Il giocatore francese classe 2003, in grado di giocare sia in mezzo al campo che sulla trequarti, era stato accostato nelle ultime ore anche al Milan dopo che ieri l dirigenza friulana era stata in via Aldo Rossi per incontrare i vertici del Diavolo. Atta saluta quindi l'Udinese dopo 63 presenze, 6 gol e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia.