Lite con un tifoso dopo Verona-Milan: daspo di 12 mesi per Orban. Ma potrà continuare a giocare

Lite con un tifoso dopo Verona-Milan: daspo di 12 mesi per Orban. Ma potrà continuare a giocareMilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
Secondo quanto riportato da L'Arena, autorevole testata di Verona, Gift Orban ha subito un daspo di dodici mesi dopo la lite con un tifoso.

Secondo quanto riportato da L'Arena, autorevole testata di Verona, Gift Orban ha subito un daspo di dodici mesi a causa della lite con un tifoso gialloblu nell’area del parcheggio adiacente alla palazzina “Masprone”, al termine dell’incontro di Serie A Hellas-Verona – Milan, disputato lo scorso 19 aprile allo stadio "Marcantonio Bentegodi": "per dodici mesi - si legge - non potrà accedere a manifestazioni sportive ma potrà continuare a giocare per adempiere ai propri contratti lavorativi, pur subendo limitazioni per quanto riguarda proprio la frequentazione degli stadi in contesti diversi dalla gara dall'esercizio del proprio lavoro. Secondo quanto ricostruito, il giocatore, a bordo della propria autovettura all’uscita dallo stadio, è stato avvicinato per un selfie ed avrebbe reagito in modo stizzito alla richiesta.

I fatti avevano dato poi luogo ad una reazione dei tifosi presenti nell’area, con pericolo per l’ordine pubblico".