Lite con un tifoso dopo Verona-Milan: daspo di 12 mesi per Orban. Ma potrà continuare a giocare
Secondo quanto riportato da L'Arena, autorevole testata di Verona, Gift Orban ha subito un daspo di dodici mesi a causa della lite con un tifoso gialloblu nell’area del parcheggio adiacente alla palazzina “Masprone”, al termine dell’incontro di Serie A Hellas-Verona – Milan, disputato lo scorso 19 aprile allo stadio "Marcantonio Bentegodi": "per dodici mesi - si legge - non potrà accedere a manifestazioni sportive ma potrà continuare a giocare per adempiere ai propri contratti lavorativi, pur subendo limitazioni per quanto riguarda proprio la frequentazione degli stadi in contesti diversi dalla gara dall'esercizio del proprio lavoro. Secondo quanto ricostruito, il giocatore, a bordo della propria autovettura all’uscita dallo stadio, è stato avvicinato per un selfie ed avrebbe reagito in modo stizzito alla richiesta.
I fatti avevano dato poi luogo ad una reazione dei tifosi presenti nell’area, con pericolo per l’ordine pubblico".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan