USA fuori dal Mondiale. Pulisic: "Volevo dare molto di più. Grazia a tutti per il supporto"
Christian Pulisic ha pubblicato un messaggio su social dopo l'eliminazione della sua nazionale dal Mondiale
Il Mondiale degli Stati Uniti è terminato agli ottavi di finale contro il Belgio che ha vinto con un netto 4-1. Christian Pulisic, che si è infortunato nella gara contro i belgi, ha pubblicato questo messaggio su Instragam: "È difficile trovare le parole. Voglio iniziare dicendo grazie a tutti coloro che hanno creduto. Il supporto ci ha portato tutti fino in fondo.
Non è stato abbastanza buono da parte nostra alla fine e volevo dare molto di più. Mi sento ancora fortunato ad essere parte di questo team. I ricordi di quest’estate dureranno per tutta la vita. È solo l’inizio per noi e per questo sport".
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