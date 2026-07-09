Milan, l'ambizione di Amorim che non si nasconde: "Voglio la seconda stella"

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Ieri Ruben Amorim è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan e durante la conferenza stampa nonsi è nascosto e ha detto chiaramente che l'obiettivo del suo Diavolo è lo scudetto della seconda stella: "Se l'obiettivo è la seconda stella? Quando ci si mette in gioco e in discussione poi bisogna vincere il più possibile. Certo che vogliamo vincere la seconda stella. So che sarà dura, ci sono mille variabili. La sfida più grande? È difficile dirlo adesso. L'obiettivo fondamentale ora è di dominare il campionato, il resto lo vedremo".

Durante la conferenza, Amorim ha spiegato anche la sua idea di calcio che è completamente diversa da quella del suo predecessore Max Allegri: "Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissimo esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene. Ogni allenatore ha idee uniche. Devo anche cambiare un po', quando vedrò i giocatori smusserò le mie idee. Voglio intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare. Ci vuole un po' perché il motore parta. Ma quando si vuole vincere si hanno quando queste responsabilità: allenare grandi club porta queste responsabilità. Calare di energia e di attenzione vuol dire perdere. Noi vogliamo vincere e dominare il gioco".