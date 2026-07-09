Mercato Milan, Romano rivela: "Se fosse rimasta la vecchia dirigenza sarebbe arrivato Fran Garcia dal Real Madrid"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha raccontato un retroscena di mercato sul Milan e su Fran Garcia, terzino appena ceduto dal Real Madrid al Betis

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato questo retroscena sul mercato del Milan: "Fran Garcia, terzino sinistro, è passato nelle scorse ore al Betis dal Real Madrid per tre milioni di euro più bonus e il 50% sulla futura rivendita. Ma posso raccontarvi che se al Milan fosse rimasta la vecchia dirigenza, quindi Tare, Furlan e Allegri in panchina, e se il Diavolo fosse andato in Champions League, credo che Fran Garcia sarebbe diventato un giocatore rossonero perchè nelle valutazioni del Milan c'eano già stati dei discorsi abbastanza avanzati con Fran Garcia e con i suoi agenti. Gli accordi non erano ancora chiusi, ma la trattativa era concreta e c'erano ottime possibilità di vedere il terzino in maglia rossonera. Poi a volte il mercato cambia, cambiao i protagonisti e i dirigenti e di conseguenza anche le strategie.

Non cambierà invece la strategia su Luka Modric che è un campione che va oltre ogni cosa, ogn allenatore e ogni dirigenza, così come l'amore del croato per il Milan che lo porterà con ogni probabilità a continuare in rossonero".