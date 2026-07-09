Pedullà annuncia: "Il Napoli ha perso Gila per colpa di Conte"

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Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato del Napoli.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato del Napoli: "Il Napoli sta per perdere entrambi gli obiettivi prioritari del mercato (Gila e Khalaili) per colpa di… Antonio Conte. In condizioni di normalità e con la possibilità di condurre un mercato regolare, entrambe le operazioni sarebbero state chiuse. Ma Conte ha svuotato tutti i bancomat di ADL: gli affari Lukaku, Lucca e Noa Lang sono stati una bastonata tra testa e collo. Adesso bisogna cedere prima di tornare sul mercato in entrata, semplicemente perché non si può sempre pensare di mettere le mani in tasca o di fare bonifici. Morale: Conte ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana e gli vanno fatti i complimenti. Ma ha lasciato una zavorra incredibile, come quando ti presenti senza passaporto e non puoi prendere, almeno in questi giorni, il volo per le Maldive".

Calciomercato Atalanta: il lavoro di Giuntoli

"Cristiano Giuntoli ha trovato una grande società, l’Atalanta. E ha un’opportunità importante per cancellare le delusioni (e i grandi errori) del passato. Alla Juve non ha fatto bene: se qualcuno glielo dicesse tanto per accarezzarlo con un atteggiamento da ruffiano, non gli vorrebbe bene. Certo, ha tagliato il monte ingaggi con una bella sforbiciata, ha ottenuto un piazzamento Champions, ma il resto va cancellato".