Primo Piano Come Gila il mondo: allora il Milan quando vuole sa essere feroce sul mercato

vedi letture

Mario Gila sarà un nuovo giocatore rossonero, frutto di un mercato sin qui mirato e dalle sorprese finora positive. Il focus sul nuovo difensore milanista

Il mercato estivo del Milan sembra aver preso (finalmente) una direzione consona e concreta. Dopo un mese di giugno terribile per mancanza di comunicazione, infiniti meeting per dirigenti e allenatori, il club rossonero ha dato una forte scossa nelle ultime settimane agendo con la giusta preponderanza sul mercato. Gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila portano sicuramente una giusta dose di serenità e cauto ottimismo, per una stagione che vede sempre più al centro del progetto mister Ruben Amorim. L’arrivo di Gila però porta a una domanda legittima: allora il Milan quando vuole sa essere feroce sul mercato?

COME GILA IL MONDO

Un simpatico gioco di parole per un giocatore sicuramente di grande livello. Il Milan finalmente fa la voce grossa anche con le sue antagoniste italiane, visto che sullo spagnolo c’era l’Interesse di Napoli, Lazio e Juventus. E tutto questo non è scontato. In una fase di totale costruzione, sia ideologica che tecnica, il Milan ha saputo imporre la propria volontà e determinazione in una trattativa non facile, come storicamente accade con la Lazio. Sicuramente la decisione di vestire rossonero da parte del ragazzo è stata forte, fortissima. Un matrimonio che quindi si farà per la netta volontà di entrambe le parti. Per una volta, almeno per una volta il Diavolo ha saputo essere tentatore. La voce di Amorim è stata ascoltata e questa volta, lo diciamo seriamente, le volontà future di allenare e addetti ai lavori dovranno essere ascoltate.

LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

I rossoneri hanno trovato l'intesa con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro bonus compresi, con il Real Madrid che avrà il 50% della rivendita (15 milioni). Con il giocatore era già stato raggiunto l'accordo per un contratto quinquennale a 5 milioni a stagione.