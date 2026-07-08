Primo Piano LIVE MN - Amorim: "Un onore essere qui, sono felicissimo. Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere"

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Il live testuale della conferenza di Ruben Amorim. Il nuovo allenatore rossonero si presenta dalla sala stampa di Casa Milan

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati! Giornata molto importante a Casa Milan, visto che a breve verrà presentato alla stampa il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim. Il tecnico portoghese sarà protagonista della conferenza che comincerà a breve nella sede rossonera. Nuova stagione, nuove facce, un nuovo modello dirigenziale e sempre la stessa speranza di poter vivere una stagione migliore della precendente. Con Amorim è presente in sala anche Gerry Cardinale, con il manager di RedBird che ha avallato in prima persona la scelta dell'allenatore e ieri l'ha accolto a Milanello davanti ai giornalisti presenti. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del nuoco tecnico del Milan.

15.02 - Comincia la conferenza stampa di Amorim, introdotto da Gerry Cardinale.

Che sensazioni hai avuto in questi giorni?

"Mi voglio scusare perché oggi non parlo italiano, mi spiace per i tifosi. È molto importante per me imparare l'italiano per rispettare la vostra cultura e cercherò di farlo il prima possibile. È un onore essere qui, sono felicissimo. Sento la città fatta di persone che ci seguono. Adoro Milanello, è qualcosa di strepitoso. Qualcuno mi dice che è un po' vecchio, assolutamente no. C'è tutto. Il personale è strepitoso, non potrei essere più felice. È un grande piacere essere qui".

Che ricordo hai dei vecchi Milan?

"Innanzitutto Gerry giustamente ha detto che vogliamo giocare a calcio, niente presisone (ride, ndr). La qualità di gioco è fondamentale. Mi ricordo tanto Ancelotti e mi ricordo tantissimo Arrigo Sacchi e il suo stile innovativo. Anche Capello e la sua squadra incredibile degli invincibili. Il passato del Milan non è solo la squadra ma tutto l'insieme dei giocatori come van Basten, Gullit... Ma quando si fa riferimento al Milan è la squadra in generale, le persone sono la cosa più importante. Seguo il Milan da quando ero giovane, mi ricordo la finale contro il Benfica... Era una famiglia quella, è una famiglia questa. Sento la responsabilità di essere qui. È un campionato in cui è molto difficile vincere. Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere. È una bella sfida".

Perché Gonçalo Ramos? E su Leao?

"Non voglio parlare dei singoli. Non spetta a me dire perché è stato scelto. Vedo la squadra, il lavoro di squadra e poi mi piace vedere i giocatori. Non vediamo solo i nomi, guardiamo i profili: facciamo scouting e vediamo cosa c'è dietro. Mi piace tanto Gonçalo, l'avete visto con la Croazia: in mezzo a tre difensori ha segnato, ed è una cosa che si vede spesso anche in Italia questa situazione. Le persone guardano solo il talento, io vedo invece proprio un giocatore. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato nella squadra. Guardate Gonçalo giocare, vi basta guardarlo giocare 5 minuti. Lui per me è un messaggio: vuol dire che crediamo nel gruppo e nella squadra. È stato un arrivo veloce. Leao ha giocato molto bene ai Mondiali, ma sono felice di tutta la squadra in generale".

In tutta questa rivoluzione te la senti di dare un messaggio positivo come hai fatto in passato?

"Certo sì. È difficile. Però attenzione, a parte il dire poi c'è il fare. So benissimo che è una sfida. È sempre più di una frase o una slogan: vuol dire appartenere alla storia di qualcuno che è iconico. È il tipo di sfida che mi piace cogliere. Sono felice. Sarò felice avendo provato, anche quando quel provare non porta a risultati eccellenti. Ora ho fame di successo, credo nel Milan. Bisogna conoscere bene le caratteristiche del calcio italiano. Vediamo tante cose, cerco di confrontarmi spesso e imparare. Quando ho pronunciato quelle frasi ci credevo e ci credo ancora oggi".

L'obiettivo è la seconda stella?

"Quando ci si mette in gioco e in discussione poi bisogna vincere il più possibile. Certo che vogliamo vincere la seconda stella. So che sarà dura, ci sono mille variabili. La sfida più grande? È difficile dirlo adesso. L'obiettivo fondamentale ora è di dominare il campionato, il resto lo vedremo".