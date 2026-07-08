Il Milan non si fermerà a Ramos e Gila. Romano: "Amorim ha già chiesto un trequartista"

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Il mercato estivo del Milan non si fermerà a Ramos e Gila. Amorim ha già chiesto un rinforzo anche sulla trequarti

Dopo avere rinforzare l'attacco con Gonçalo Ramos, il Milan ha chiuso nelle scorse ore anche per un nuovo innesto in difesa, vale a dire Mario Gila che è stato preso dalla Lazio per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Con questi due colpi, che rappresentavano le due priorità di Ruben Amorim, il Diavolo ha già investito 100 milioni di euro, ma non intende fermarsi.

Come scrive Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, il tecnico rossonero, che ieri è stato per la prima volta a Milanello ed è stato accolto da Gerry Cardinale, ha chiesto un rinforzo anche sulla trequarti dove vuole un giocatore in grado di svariare alle spalle di Gonçalo Ramos: "Milan: non è finita con Gila e Gonçalo Ramos, anzi. Rúben Amorim ha già chiesto un nuovo esterno/sottopunta, un giocatore che possa spaziare alle spalle di Gonçalo".