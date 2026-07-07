Gila sarà il tredicesimo spagnolo nella storia del Milan
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Mario Gila sarà il tredicesimo calciatore spagnolo nella storia a vestire la maglia del Milan
Nelle scorse ore il Milan ha trovato un accordo con la Lazio per il trasferimento in rossonero di Mario Gila. Il difensore, classe 2000, firmerà un contratto di cinque anni da circa 4.5 milioni più 1 di bonus (CLICCA QUI per leggere la notizia), mentre al club biancoceleste andranno 30 milioni di euro, bonus inclusi.
Mario Gila sarà il tredicesimo spagnolo nella storia del Milan. Prima di lui hanno vestito la maglia rossonera Alvaro Morata, José Mari, Fernando Torre, Samuel Castillejo, Suso, Alex Jimenez, Javi Moreno, Didac Vilà, Bojan Krkic, Diego Lopez, Gerard Deulofeu e Pepe Reina.
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