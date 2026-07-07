News L'impatto a bilancio di Gila al Milan: lo spagnolo "costerebbe" quanto Tomori

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Mario Gila al Milan, ci siamo. Accordo trovato con la Lazio. Questo l'impatto a bilancio del nuovo colpo dell'estate rossonera

Il Milan ha chiuso il colpo Mario Gila: il difensore centrale arriva dalla Lazio e sarà presto a disposizione di Ruben Amorim, che dopo Gonçalo Ramos riceve un altro giocatore decisamente gradito per rinforzare la squadra. In attesa di sapere le cifre ufficiali, e per quelle bisognerà aspettare la pubblicazione del bilancio appena aperto, possiamo provare a calcolare l'impatto dell'affare sui costi rossoneri basandoci sulle cifre che girano in queste ore.

GILA AL MILAN, L'IMPATTO A BILANCIO DELL'AFFARE

Pare che il Milan abbia trovato l'accordo con Lotito, che deve corrispondere il 50% della cifra al Real Madrid, per circa 27 milioni di euro più bonus. Al giocatore, che usufruisce ancora degli sgravi fiscali del decreto crescita, un quinquennale da 4,5 milioni di euro netti più 1 di bonus. Questo vuol dire che Mario Gila costerebbe al Milan circa 11,8 milioni di euro annui tra ammoramento e stipendio lordo.

Gila: (ammortamento 5,4 mln - stipendio lordo 6,4 mln) 11,8 mln annui

Curiosamente è la stessa cifra del costo annuo di Tomori, che con il contratto in scadenza nel 2027 quest'estate potrebbe lasciare il Milan.

Tomori: (ammortamento 7,3 mln - stipendio lordo 4,5 mln) 11,8 mln annui