Dalla Turchia: il Milan segue Can Uzun, costa 45 milioni
MilanNews.it
Dalla Turchia insistono su un possibile interesse del Milan per il giovane talento turco dell'Eintracht Francoforte Can Uzun
Il nome di Can Uzun continua a circolare con insistenza in chiave Milan. Stando a quanto riportato dalla stampa turca, infatti, il talento classe 2006 dell'Eintracht Francoforte sarebbe seguito con attenzione non solo dai rossoneri in vista del futuro, ma anche dal Napoli dell'ex Massimiliano Allegri.
La valutazione, però, è già molto alta: il club tedesco chiederebbe infatti circa 45 milioni di euro per lasciare partire Uzun. Una cifra molto importante per un giocatore giovane e di grande prospettiva, che rende l'operazione complicata ma non impossibile in caso di affondo concreto, che per il momento non è però in programma.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "A gennaio-febbraio Leao è stato veramente molto vicino a prolungare il contratto con il Milan". Ora si lavora per la cessione
Primo PianoMilan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Milan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…
Primo Piano
Milan, gli esuberi "liberano" quasi 100 milioni di costo annuo a bilancio. Con le cessioni sono possibili altri colpi importanti
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan aggressivo sul calciomercato: vi spiego i perché. Tonali e quel sogno comune
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com