Dalla Turchia: il Milan segue Can Uzun, costa 45 milioni

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Dalla Turchia insistono su un possibile interesse del Milan per il giovane talento turco dell'Eintracht Francoforte Can Uzun

Il nome di Can Uzun continua a circolare con insistenza in chiave Milan. Stando a quanto riportato dalla stampa turca, infatti, il talento classe 2006 dell'Eintracht Francoforte sarebbe seguito con attenzione non solo dai rossoneri in vista del futuro, ma anche dal Napoli dell'ex Massimiliano Allegri.

La valutazione, però, è già molto alta: il club tedesco chiederebbe infatti circa 45 milioni di euro per lasciare partire Uzun. Una cifra molto importante per un giocatore giovane e di grande prospettiva, che rende l'operazione complicata ma non impossibile in caso di affondo concreto, che per il momento non è però in programma.