Milan tra Gila e Ramos. Bucchioni: "Salgono così a 100 i milioni spesi da Cardinale in 15 giorni"

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Nel suo nuovo editoriale per TMW Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato rossonero

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle operazioni di calciomercato che vedrebbero protagonista proprio il club rossonero:

"Il Milan rilancia alla grande. Con operazioni tipicamente americane, Gerry Cardinale, ferito nell’orgoglio per le contestazioni, non pensa più ai conti ma vuole dare una immediata dimostrazione della sua forza. Anche economica. Ora spende e l’operazione Gonzalo Ramos preso dal Psg e pagato oltre settanta milioni, il doppio del prezzo di Transfermarkt è stato il primo segnale forte. Erano anni che i rossoneri non avevano un centravanti vero e adesso ce l‘hanno, come ha sottolineato pure Galliani. Ma questa è solo la prima operazione di una serie al motto di: “I giocatori che vogliamo li andiamo a prendere”. Gila è stato in pratica soffiato al Napoli che lo stava trattando da settimane e in ultimo all’Atalanta. Col giocatore c’è l’accordo a 4,5 milioni per cinque anni, con la Lazio ballano 2-3 milioni ma si chiuderà. Forse già oggi. Salgono così a cento i milioni spesi da Cardinale in quindici giorni. Il Patron ha pure chiamato Modric per spiegargli la sua voglia di rilancio, gli ha chiesto di restare un altro anno alla guida della nuova squadra che vuol puntare allo scudetto. Le sensazioni sono molto positive. Ora si lavora su Van Dijk, una grande idea di Ibra. Operazione complicata, difficilissima, ma non impossibile. L’ostacolo più grande è l’ingaggio attorno ai quindici milioni, impensabile per i rossoneri. L’olandese ha 34 anni, ma potrebbe comunque essere quel grande leader che il Milan cerca da troppo tempo. Il Liverpool è pronto per mettersi a sedere, seguiamo gli sviluppi e un’idea su come spalmare l’ingaggio. Contemporaneamente si tengono alti i rapporti con il perplesso Maignan per convincerlo del grande futuro rossonero anche senza Champions, e Pulisic non andrà sul mercato. Si cerca di bloccare anche Rabiot, ma la sintonia con Max Allegri potrebbe essere una variabile. Sicuramente il mercato di Amorim, condotto direttamente del proprietario Cardinale, non si ferma qui. Se orgoglio deve essere lo deve essere fino in fondo. In tema cessioni, Leao non sarà fermato. Dopo il Barcellona l’ultimo interessamento, molto concreto, è quello di De Zerbi che vuole il portoghese per il suo Tottenham. L’operazione ha grandi margini di riuscita perchè Leao ha come procuratore quello stesso Mendes che sta curando il mercato rossonero ed ha già portato Ramos a Milano. La richiesta è di sessanta milioni e non sarà difficile trovare l’intesa con una società che ha già spesso duecento milioni. I soldi in entrata e il risparmio sull’ingaggio di Leao andrebbero a sostenere l’attacco a Van Dijk [...]".