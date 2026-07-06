Moretto: "Milan, proposto il giovane Konstantinos Karetsas del Genk"

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Il Milan saluterà Leao e gli agenti di mezza Europa cominciano a muoversi: proposto ai rossoneri il belga Konstantinos Karetsas

Chi prenderà il Milan quando, e se, verrà ceduto Rafa Leao? Matteo Moretto, in un video sulc anale YouTube di Fabrizio Romano, parla del giovane Karetsas del Genk. Queste le sue parole.

MILAN, PROPOSTO IL GIOVANE KARETSAS

“Konstantinos Karetsas è il nome in esclusiva di cui voglio parlare oggi in chiave Milan. Trequartista/esterno mancino del Genk con un contratto in scadenza nel 2029. È il nome nuovo che voglio fare oggi. È un nome proposto al Milan. La situazione di Leao deve essere risolta e sta tenendo banco: Leao è pronto ad una nuova esperienza ed il Milan è pronto ad ascoltare offerte per Leao. Jorge Mendes non è l’agente di Leao, è sicuramente una persona molto vicina a Gerry Cardinale. Non c’è niente di firmato tra Leao e Mendes, ma c’è una specie di accordo sulla parola, una base di intenti, tra Cardinale e Mendes per cercare una soluzione in uscita per Leao. Prima l’uscita del portoghese, poi il Milan andrà sul sostituto. Oggi vi faccio il nome di questo Karetsas di cui si parla un gran bene, accostato a diversi top club europei. Vedremo se potrà essere un nome da seguire e se il Milan ci punterà con una reale trattativa”.