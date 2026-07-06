Mercato Milan: oltre a Gila arriverà anche un altro difensore. No van Dijk, in corsa Inacio e Silva

vedi letture

Il Milan è al lavoro per chiudere per Mario Gila, ma lo spagnolo non sarà l'unico rinforzo che arriverà nella difesa rossonera

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan farà due colpi in difesa: il primo sarà Mario Gila, il cui agente si trova a Roma e oggi pomeriggio incontrerà la Lazio per portare la proposta del Diavolo da 25 milioni di euro più due di bonus. I biancocelesti chiedono invece 30 milioni complessivi. Si tratta, ma c'è fiducia di arrivare presto alla fumata bianca.

Oltre allo spagnolo, arriverà poi al Milan anche un altro difensore che non sarà però Virgil Van Dijk il quale resterà a Liverpool. Occhio sempre a Gonçalo Inacio, anche se è da capire se lo Sporting vorrà cedere anche lui visto che ci sono già in uscita sia Trincao che Hjulmand. Resta viva anche la pista che porta ad Antonio Silva del Benfica, il quale fa parte della scuderia di giocatori seguiti da Jorge Mendes.