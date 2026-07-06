Van Dijk-Milan, Romano spegne il sogno rossonero: "Non andrà via dal Liverpool"

vedi letture

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha commentato le voci del possibile interessamento del Milan per Virgil Van Dijk

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così le voci che parlano di un possibile futuro al Milan di Virgil Van Dijk: "Io capisco che Van Dijk possa essere il sogno dei tifosi del Milan visto che stiamo parlando di uno dei migliori difensori al mondo e di un giocatore straordinario, ma a me risulta che l'olandese non andrà nessuna parte perchè fa assolutamente parte del progetto del Liverpool e ha anche già parlato con il nuovo allenatore Andoni Iraola.

Van Dijk sarà cruciale in questa stagione dei Reds. Pensate privarsi in una sola estate di leader come Salah, Robertson e Van Dijk. L'olandese è anche il capitano e il Liverpool non ha mai preso in considerazione l'idea di rinunciare anche a lui. I Reds fanno sapere che non andrà da nessuna parte, questa è la loro posizione ad oggi".