Van Dijk-Milan, Romano spegne il sogno rossonero: "Non andrà via dal Liverpool"
Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così le voci che parlano di un possibile futuro al Milan di Virgil Van Dijk: "Io capisco che Van Dijk possa essere il sogno dei tifosi del Milan visto che stiamo parlando di uno dei migliori difensori al mondo e di un giocatore straordinario, ma a me risulta che l'olandese non andrà nessuna parte perchè fa assolutamente parte del progetto del Liverpool e ha anche già parlato con il nuovo allenatore Andoni Iraola.
Van Dijk sarà cruciale in questa stagione dei Reds. Pensate privarsi in una sola estate di leader come Salah, Robertson e Van Dijk. L'olandese è anche il capitano e il Liverpool non ha mai preso in considerazione l'idea di rinunciare anche a lui. I Reds fanno sapere che non andrà da nessuna parte, questa è la loro posizione ad oggi".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan