Romano: "Mendes al lavoro per la cessione di Leao. Occhio anche alle proposte dall’Arabia"

Romano: "Mendes al lavoro per la cessione di Leao. Occhio anche alle proposte dall’Arabia"MilanNews.it
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Oggi alle 08:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, Jorge Mendes avrà un ruolo importante nella cessione di Rafael Leao che è in uscita dal Milan

Arrivano novità importanti sul futuro di Rafael Leao che è in uscita dal Milan: secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, Jorge Mendes avrà un ruolo importante nella cessione dell'attaccante portoghese che vorrebbe andare a giocare in Spagna o Inghilterra, ma attenzione anche alla pista araba. 

Romano scrive così sul suo canale Whatsapp: "Jorge Mendes torna in pista lato Milan e lavora anche alla cessione di Rafa Leão. Occhio alle proposte dall’Arabia, ci sono stati i primi contatti come opzione da non sottovalutare. Leão preferisce aspettare i club europei, sperando in una chiamata dalla Liga o dalla Premier dopo un buon Mondiale finora. Ma Mendes è attivo e l’Arabia è un jolly in più sul tavolo". 