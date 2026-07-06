Romano: "Mendes al lavoro per la cessione di Leao. Occhio anche alle proposte dall’Arabia"
MilanNews.it
Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, Jorge Mendes avrà un ruolo importante nella cessione di Rafael Leao che è in uscita dal Milan
Arrivano novità importanti sul futuro di Rafael Leao che è in uscita dal Milan: secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, Jorge Mendes avrà un ruolo importante nella cessione dell'attaccante portoghese che vorrebbe andare a giocare in Spagna o Inghilterra, ma attenzione anche alla pista araba.
Romano scrive così sul suo canale Whatsapp: "Jorge Mendes torna in pista lato Milan e lavora anche alla cessione di Rafa Leão. Occhio alle proposte dall’Arabia, ci sono stati i primi contatti come opzione da non sottovalutare. Leão preferisce aspettare i club europei, sperando in una chiamata dalla Liga o dalla Premier dopo un buon Mondiale finora. Ma Mendes è attivo e l’Arabia è un jolly in più sul tavolo".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Primo PianoMilan aggressivo sul calciomercato: vi spiego i perché. Tonali e quel sogno comunedi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Il papà di Haaland fa tremare i tifosi del City: “Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare per il Real Madrid, non si sa mai”
4 Milan-Gila, ci siamo quasi: la chiave può essere Lorenzo Calvani. Tra oggi e domani è attesa la fumata bianca
Primo Piano
Milan-Gila, ci siamo quasi: la chiave può essere Lorenzo Calvani. Tra oggi e domani è attesa la fumata bianca
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com