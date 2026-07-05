Il Tottenham su Leao: contatti con l'agente e apertura del giocatore
Nonostante il buon rendimento di Rafael Leao al Mondiale e le belle parole pronunciate su Ruben Amorim, che sembravano un passo indietro rispetto alle dichiarazioni d'addio, le strade del portoghese e del Milan sono destinate ad allontanarsi. In questa settimana, nell'incontro che c'è stato tra nuova squadra mercato rossonera ed entourage di Leao, le parti hanno confermato la reciproca volontà di fare un passo oltre. Ora serve che gli agenti portino delle offerte valide e una pretendente potrebbe essersi fatta avanti.
IL TOTTENHAM FIUTA LEAO: CONTATTI E APERTURA DEL GIOCATORE DEL MILAN
Il Tottenham Hotspur di Roberto De Zerbi è probabilmente la squadra più scatenata sul mercato. Già tre colpi di peso e a peso d'oro: il difensore van Hecke, Matheus Fernandes e soprattutto Sandro Tonali. E ora anche Rafael Leao potrebbe raggiungere l'ex compagno a Londra. Gli Spurs, infatti, stanno puntando anche l'esterno portoghese rossonero, secondo quanto riferisce TEAMtalk: il club londinese avrebbe già avviato i contatti con Mendes e l'entourage di Leao. Dal canto suo il giocatore, ben sapendo di non essere nel progetto di Amorim, avrebbe già dato la sua apertura.
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