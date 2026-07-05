Pellegatti svela: “Domani o dopo tocca a Gila. Van Dijk se non viene quest’anno viene il prossimo a zero”

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Carlo Pellegatti commenta le trattative e le voci di mercato du Gila e Van Dijk.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla di Mario Gila, prossimo sposo rossonero, e di Virgil Van Dijk, un sogno per la proprietà rossonera. Queste le sue parole.

"Dopo Goncalo Ramos, tocca domani o dopo Gila, giocatore molto forte, un difensore molto forte del della Lazio. E non è finita. Vediamo quali saranno i contatti con il Liverpool per Van Dijk, ma vi ho già detto ieri, se non arriva quest'anno arriva gratis il prossimo anno. Bene, vuol dire finalmente non essere tattici ma strateghi, pensare non più solo al costo ma all'investimento. Era ora il Milan che è sempre stato con Giorgio Furlani molto tattico, adesso finalmente è strategico. Meno male, l'importante è che abbiano capito e speriamo che continuino a capire"