Milan, non solo Gila: occhi anche su Valdepenas. I due spagnoli hanno lo stesso agente

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Mario Gila non sarà l'unico innesto in difesa. Tra i profili che piacciono al Milan c'è anche il 2006 del Real Madrid

Il focus in questo momento è solo su Mario Gila e sulla chiusura della trattativa con la Lazio, ma il Milan non si limiterà a prendere lo spagnolo come rinforzo della difesa. Alla corte di Ruben Amorim arriverà sicuramente anche un altro difensore: uno nome da tenere d'occhio, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Victor Valdepenas, giocatore classe 2006 del Real Madrid che può fare sia il centrale che il terzino. Il giovane spagnolo, che ha lo stesso agente di Gila, era già nella lista dell'ex ds milanista Igli Tare, licenziato qualche settimana fa dopo la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo.

Ma, come scrive la Rosea, la priorità del Milan in questo momento è un'altra: "La priorità oggi è chiudere l’operazione Gila, evitando ritorni (Napoli e Atalanta) o inserimenti sul giocatore. Lo spagnolo della Lazio non sarà comunque l’ultimo colpo dell’estate rossonera, che è partita col botto grazie all’affare Gonçalo Ramos. Amorim e Cardinale lavorano già sui prossimi obiettivi".