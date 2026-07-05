Basta casi Liberali: il Milan è pronto a blindare Camarda fino al 2031

vedi letture

Il Milan non vuole più sbagliare con i propri giovani talenti e per questo è al lavoro per rinnovare il contratto di Camarda fino al 2031

Il Milan non vuole più un caso Liberali e per questo è pronto a blindare Francesco Camarda con il rinnovo fino al 30 giugno 2031. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che il club di via Aldo Rossi non vuole più sbagliare con i propri giovani talenti e per questo è già lavoro per prolungare il contratto del giovane attaccante che scade nel 2028.

Dopo la stagione in prestito al Lecce, Francesco Camarda è rientrato al Milan e sarà presente tra poco più di una settimana a Milanello per la ripresa degli allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Ruben Amorim. In settimana, il suo agente Giuseppe Riso è stato in via Aldo Rossi per incontrare i dirigenti del Diavolo che gli hanno ribadito la volontà del club di rinnovare il contratto del giovane attaccante.