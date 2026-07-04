Moretto: "Il Milan aveva trovato un accordo con l’entourage di Gila già con la vecchia dirigenza. Ora l'offerta è ritoccata"

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Il Milan ha puntato fortissimo su Mario Gila e ha trovato di nuovo l'accordo con il difensore della Lazio. Ora manca solo l'accordo con Lotito

Il Milan è tornato con grande forza su Mario Gila. I rossoneri, racconta Matteo Moretto su YouTube, avevano già approcciato il difensore spagnolo con la vecchia dirigenza e ora sono tornati alla carica anche con il nuovo assetto scelto da Cardinale. Il centrale della Lazio ha accettato nuovamente e l'affare va verso la conclusione. Le sue parole:

MILAN ANCORA SU GILA, NUOVA OFFERTA MIGLIORATA

“La situazione di Gila è la più calda all’interno dell’ambiente rossonero. Il Milan aveva trovato un accordo con l’entourage di Gila già con la vecchia dirigenza, poi sono cambiate le figure all’interno dell’organigramma rossonero, ma di fatto gli obiettivi non sono cambiati. Infatti negli ultimi giorni i rossoneri sono tornati alla carica su Mario Gila, che aveva soprattutto il Napoli. Napoli e Atalanta. Per l’Atalanta era un profilo in più all’interno di una lista ristretta di nomi. Sicuramente l’Atalanta ha trattato Mario Gila ma sapeva benissimo della concorrenza e sapeva benissimo che non sarebbe entrata in aste. Il Napoli, dal canto suo, avendo necessità di cedere prima si era portato molto avanti con l’entourage del giocatore, trovando un accordo totale sulle condizioni economiche, ma non ha mai affondato il colpo con la Lazio.

Adesso è il turno del Milan. È vero che il Milan negli ultimi giorni ha accelerato, ha trovato un accordo nuovamente con l’entourage di Gila ritoccando la proposta che era stata fatta dal vecchio management rossonero. Coloro che oggi lavorano sul mercato hanno sicuramente garantito delle condizioni economiche migliori a Mario Gila, anche perché c’era una forte concorrenza su di lui. Gila è tornato a dire sì al Milan, ha accettato l’offerta rossonera: ora manca solo l’ultimo ok di Claudio Lotito. La trattativa tra Milan e Lazio entrerà molto presto nel vivo. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni i due club parlino, e il Milan presenti questa offerta finale che possa essere quella vincente. Il Milan conta di arrivare a dama, chiaramente però essendo la Lazio un club particolare, nelle trattative Lotito non è mai facile da scardinare. Il Milan però è fiducioso".