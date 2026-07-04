Milan, lunedì può essere il giorno giusto per la chiusura dell'affare Gila con la Lazio

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Il Milan è ad un passo dall'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. All'inizio della prossima settimana è attesa la fumata bianca

Ultime sul mercato del Milan da SportMediaset su Italia Uno: secondo quanto riferisce Orazio Accomando in merito al futuro di Luka Modric, la sensazione è che il campione croato potrebbe continuare un'altra stagione con il Diavolo. C'è già stato un contatto diretto con Ruben Amorim e ora che la sua avventura al Mondiale è terminata si attende la sua decisione. Al momento il centrocampista è svincolato visto che il suo contratto con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il club di via Aldo Ross sta spingendo per convincerlo a restare un altro anno a Milanello.

Chi non avrà un futuro nel Milan di Amorim è invece Rafael Leao che resta in uscita, anche se per il momento non sono arrivate offerte concreto sul tavolo dei dirigenti rossoneri. Sul fronte degi acquisti, il Diavolo è ad un passo da Mario Gila della Lazio: lunedì potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa con la Lazio per il difensore spagnolo classe 2000 che piaceva anche a Atalanta e soprattutto Napoli.