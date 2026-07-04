Clamoroso dall’Inghilterra: Van Dijk non è più incedibile. Reds pronti ad ascoltare le offerte

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Dall’Inghilterra rivelano che Van Dijk potrebbe salutare il Liverpool in questa sessione di calciomercato estivo.

Dall'Inghilterra arrivano rumors riguardanti il possibile addio di Virgil Van Dijk dal Liverpool. Secondo quanto appreso da TEAMTalk, "Il Liverpool non considera più Virgil van Dijk "intoccabile": secondo alcune indiscrezioni, i Reds sono pronti a valutare qualsiasi offerta concreta per il capitano, mentre si vocifera che il giocatore sia un "acquisto da sogno" per un ex allenatore del Manchester United".

Il difensore, che compirà 35 anni a fine luglio, ha vissuto una stagione tutt'altro che positiva: 5° posto in Premier League, mia veramente in corsa per il titolo, è uscito agli ottavi di Champions League per mano dei campioni d'Europa del PSG e ha visto l'esonero a fine stagione di Arne Slot. L'anno prima l'olandese aveva firmato il rinnovo di contratto, molto oneroso (350.000 sterline a settimana) che secondo quanto rivelato da TEAMTalk è visto con occhio critico al termine di questa stagione.