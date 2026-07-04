Ceccarini: "Ecco la valutazione del Milan su Leao. E su Fofana..."

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Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così di Rafa Leao: "L’argomento Leao ê sempre di grande attualità.

Il lavoro del Milan prosegue senza soste, con il mercato che rappresenta uno degli aspetti principali della programmazione in vista della prossima stagione.

L'acquisto di Gonçalo Ramos costituisce solamente uno dei primi tasselli inseriti all'interno di un progetto costruito con l'intenzione di aumentare il livello competitivo della squadra. Oltre alle operazioni in entrata, infatti, il Milan sta dedicando particolare attenzione anche alle possibili uscite, ai rinnovi dei contratti dei giocatori considerati fondamentali e alla valorizzazione dei giovani più promettenti provenienti dal settore giovanile. Tutte queste valutazioni vengono affrontate con l'obiettivo di creare un organico equilibrato e ricco di alternative in ogni reparto, così da permettere all'allenatore di gestire al meglio gli impegni della stagione.

Parallelamente il club continua a osservare con attenzione l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale, mantenendo aperti numerosi dialoghi con altre società e verificando la possibilità di cogliere nuove opportunità prima della chiusura della finestra estiva. La volontà resta quella di presentarsi ai nastri di partenza con una squadra affidabile, completa e pronta a competere ad alti livelli.

Intanto Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così di Rafa Leao: "L’argomento Leao ê sempre di grande attualità. Il Milan lo valuta sui 60-70 milioni di euro. Da segnalare che Fofana non è più al centro del progetto e per questo per lui verranno valutate offerte. In Premier League qualcosa comincia a muoversi".