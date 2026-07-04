Mercato Milan, CorSera: "Il colpo di Cardinale: soffia Gila alle big"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul mercato del Milan: "Il colpo di Cardinale: soffia Gila alle big". Dopo aver chiuso l'arrivo in attacco di Gonçalo Ramos per 75 milioni di euro, Gerry Cardinale è ad un passo dal chiudere un altro acquisto, vale a dire quello di Mario Gila, difensore della Lazio, per 25 milioni di euro più cinque milioni di bonus.

Il club di via Aldo Rossi ha accelerato nelle scorse ore, bruciando così la folta concorrenza che c'era sul giocatore spagnolo il quale era finito in particolare nel mirino dl Napoli di Allegri e dell'Atalanta. Anche la Juventus ha fatto un sondaggio per l'ex Real Madrid, ma alla fine a spuntarla saà il Milan che ha già pronto per Gila un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.