Quale sarà il futuro di Modric? Romano: "Non ha ancora deciso, ma ha lasciato una porticina aperta al Milan. Amorim parlerà anche con lui"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sul futuro di Luka Modric che deve ancora decidere se restare al Milan

Fabrizio Romano ha parlato così in un video sul suo canale YouTube dl futuro di Luka Modric: "C'è un filo rossonero che unisce le operazioni Gonçalo Ramos e Mario Gila, cioè Ruben Amorim. Il neo tecnico del Milan ha chiamato il difensore spagnolo, così come aveva parlato spesso con l'attaccante porotghese durante la trattativa con il PSG. Dunque Amorim è molto presente nelle trattative del Milan, è una cosa che a lui piace molto fare e continuerà a farla anche nelle prossime settimane.

Amorim sarà uno dei protagonisti anche dei contatti previsti nei prossimi giorni con Luka Modric. La voglia di Milan del croato non è ancora finita, anzi sappiamo che Modric è prima di tutto un tifoso del Milan e ha scelto i rossoneri un anno fa tra diverse proposte. Per il croato è stato uno shock non andare in Champions e perdere un allenatore come Allegri a cui era molto legato e il dirigente che lo aveva preso, cioè Tare.

Nonostante lo scenario al Milan sia cambiato rispetto a qualche settimana fa, non è ancora finita tra il Milan e Modric che ha lasciato una porticina aperta al Diavolo. La possibilità di andare avanti resta, il croato ha comunque chiesto qualche giorno per parlare con la famiglia e con i suoi procuratori per fare le valutazioni definitive. Amorim parlerà anche con lui, al momento la decisione definitiva di Modric non è ancora arrivata, ma il Milan sa che dà apertura. Qualcuno pensava che senza Champions e con tutti questi cambiamenti il croato potesse dire di non voler restare in rossonero, ma questo non è successo".