Milan, per il sì di Gila si parla anche di una maxi commissione: le cifre

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I rossoneri si sono mossi direttamente con l’agente del difensore della Lazio strappando un accordo economico a cifre importanti

Il percorso di costruzione del nuovo Milan procede attraverso una programmazione accurata che coinvolge ogni aspetto della gestione della rosa. La società è impegnata nel definire una strategia capace di coniugare competitività immediata e progettualità futura, lavorando contemporaneamente sugli acquisti, sulle possibili cessioni e sulla valorizzazione del patrimonio tecnico già presente all'interno del club.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto una delle prime operazioni concluse dalla dirigenza, che continua a valutare ulteriori interventi per completare ogni reparto. Grande attenzione viene riservata anche ai rinnovi dei calciatori considerati centrali nel progetto tecnico, oltre al percorso di crescita dei giovani che potrebbero trovare maggiore spazio nel corso della stagione. Ogni decisione viene presa seguendo una linea ben precisa, con l'obiettivo di garantire equilibrio economico e qualità tecnica.

Nel frattempo il Milan continua a seguire con interesse tutti gli sviluppi del mercato, mantenendo contatti costanti con diversi club e restando pronto a intervenire qualora si presentassero opportunità interessanti. La priorità rimane quella di consegnare all'allenatore un gruppo competitivo, completo e preparato ad affrontare ogni sfida nel migliore dei modi.

Intanto è a un passo Mario Gila. I rossoneri si sono mossi direttamente con l’agente del difensore della Lazio strappando un accordo economico a cifre importanti: come riporta il Corriere dello Sport, si parla anche di commissioni da 10 milioni. Il Diavolo ha ottenuto il sì di Gila grazie ad un contratto di cinque anni a 4,5 milioni fissi più bonus, alcuni individuali altri raggiungibili con i risultati della squadra, per arrivare ai 5,5 milioni totali.