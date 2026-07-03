Futuro Modric, Marchetti: "La linea sul croato è che dovrebbe restare al Milan"

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Il giornalista Luca Marchetti ha parlato così del futuro di Luka Modric che nei prossimi giorni prenderà la sua decisione

Dopo l'elimazione dal Mondiale della sua Croazia, per Luka Modric è arrivato il momento di pensare finalmente al suo futuro. Lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Milan, ma il centrocampista croato ha un'opzione per prolungarlo per un'altra stagione. Nelle ultime settimane, il suo pensiero era solo la nazionale, ma ora che gli impegni mondiali sono finiti il giocatore dovrà decidere quale sarà il suo futuro. Le opzioni sono principalmente due: o resta per un altro anno in rossonero oppure lascia il calcio giocato e torna al Real Madrid nello staff tecnico di Mourinho.

Intervenuto a SkySport24, Luca Marchetti ha parlato così in merito al futuro di Modric: "Da quello che sappiamo, da quello che abbiamo capito, parlando anche con Peppe Di Stefano che segue il Milan costantemente anche quando è in ferie, la linea su Modric è che dovrebbe rimanere in rossonero".