MN - Accordo Milan-Gila: la base fisse dello stipendio sarà di 4,5 milioni
Il Milan ha a sorpresa raggiunto un accordo di massima con Mario Gila. Dopo il blitz della giornata di ieri, il club rossonero ha in queste ore affondato il colpo decisivo sul difensore spagnolo, che da giorni attendeva risposte, che però non sono mai arrivate, da Napoli. Definita questa prima parte, il Diavolo è adesso pronto a sedersi al tavolo con la Lazio per trattare, con l'obiettivo di trovare una quadra entro l'inizio della prossima stagione.
ACCORDO MILAN-GILA: I DETTAGLI
Milan e Gila hanno raggiunto un accordo per un contratto quinquiennale da 5,5 milioni di euro a stagione. Apprende la redazione di MilanNews.it che la base fissa sarà di 4,5 milioni di euro, con il restante che sarà dunque diviso in bonus, molto probabilmente di squadra e personali. Adesso c'è da definire solo l'accordo con la Lazio, che continua a valutare il giocatore in scadenza nel giugno 2027 30 milioni di euro.
di Pietro Mazzara
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