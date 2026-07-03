Calciomercato Milan-Inacio: contatti tra i club, Amorim è un grandissimo fan del calciatore

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Nei giorni scorsi, secondo Matteo Moretto, ci sono stati contatti tra Milan e Sporting per Inacio: anche Amorim potrebbe aver contattato il giocatore

Dopo aver ufficializzato il nuovo attaccante rossonero, il portoghese Gonçalo Ramos, il Milan adesso vuole accontentare il nuovo tecnico Ruben Amorim anche per la difesa: serve un centrale di livello per elevare la qualità della rosa rossonera. Il nome principale sulla lista di Cardinale e della squadra rossonera, fortemente consigliato dall'allenatore lusitano, è Gonçalo Inacio. Il centrale 2001 dello Sporting Club di Lisbona è stato allenato da Amorim nella sua esperienza fortunata con i Leoes.

MILAN-INACIO: CONTATTI CON LO SPORTING E AMORIM

Secondo quanto viene riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano, negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il Milan e lo Sporting per Gonçalo Inacio. Nello specifico il club rossonero vuole sondare i costi dell'operazione, considerando che i portoghesi sono aperti a fare sì uno sconto sulla clausola di 60 milioni, ma non ecccessivo. Intanto, suggerisce Moretto, con ogni probabilità Ruben Amorim ha scambiato anche un paio di parole con Inacio, giocatore di cui è un grandissimo estimatore.