Milan, per Inacio occorre trattare ma lo Sporting non vuole scendere sotto i 40 milioni

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Il Milan continua a tenere il mirino del suo calciomercato puntato su Inacio, centrale dello Sporting che però non vuole meno di 40 milioni

Un portoghese in panchina, un portoghese in attacco e un portoghese in difesa. Dopo aver selezionato Ruben Amorim come nuovo tecnico rossonero e avergli preso come centravanti il connazionale Gonçalo Ramos dal PSG, adesso il Milan prova a fare una tripletta in salsa lusitana acquistando anche un difensore nato in Portogallo. Il candidato è Gonçalo Inacio, pupillo di Amorim ai tempi dello Sporting Club di Lisbona dove gioca ancora oggi e club che sta mettendo i bastoni tra le ruote a livello economico.

MILAN-INACIO: OCCORRE TRATTARE CON LO SPORTING

Per approfondire il triangolo Milan-Inacio-Sporting è bene ricordare che il centrale portoghese può essere liberato da una clausola da 60 milioni di euro. Vista la cifra elevata e la volontà del giocatore di saggiare il calciomercato, il club di Lisbona - come riporta il Corriere dello Sport - ha già abbassato le sue pretese fino a 40 milioni. Secondo quanto viene riferito, adesso, i Leoes non vogliono più scendere: dal canto suo il Milan gradirebbe risparmiare ancora qualche milioncino. Servirà trattare a oltranza, se il Milan lo vorrà.