Gimenez, sarà addio al Milan: quanto serve al club per non fare minusvalenza
Già al termine della stagione c'erano forti dubbi sulla permanenza di Santiago Gimenez al Milan. Dopo che il club rossonero, martedì scorso, ha ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos come nuovo centravanti, ogni indiscrezione trova conferma: salvo incredibili colpi di scena, tra il Diavolo e El Bebote sarà addio quest'estate. Il messicano paga l'incapacità di aver fatto un salto di qualità deciso nel corso di questa stagione, conclusa addirittura con zero gol in campionato e uno solo in stagione.
MILAN-GIMENEZ: QUANTO SERVE PER NON FARE MINUSVALENZA
Al momento Santiago Gimenez è al Mondiale ma non si può dire che si sta mettendo in mostra, anzi. Solo scampoli nei finali di tre partite su quattro e poca sostanza. Ora la nazionale messicana sfiderà l'Inghilterra agli ottavi di finale e capiremo se ci sarà un margine più ampio in campo oppure se riuscirà a ribaltare le sensazioni della prima metà del torneo. Il Milan è consapevole che per non fare minusvalenza deve guadagnare almeno 21 milioni di euro dalla futura cessione di Gimenez. Lo riferisca la Gazzetta dello Sport.
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