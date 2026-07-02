Calciomercato
MN - Incontro in sede con l'entourage di Youssouf Fofana
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In corso un incontro in sede tra il Milan e l'entourage di Youssouf Fofana, nome da monitorare in ottica uscita.
Continua l'intensa giornata di colloqui dalle parti di Casa Milan. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che in questi minuti sta andando in scena un incontro tra il Milan e l'entourage di Youssouf Fofana, il cui futuro resta da definire in questa fase di calciomercato.
Il club rossonero sta valutando diverse situazioni in uscita, e il nome del francese rientra tra quelli da monitorare con attenzione. Il confronto con l'entourage servirà a fare il punto sulla posizione del giocatore, sulle eventuali opportunità di mercato e sulle prossime mosse.
di Antonio Vitiello
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