Chukwueze dice no alla Turchia: vuole giocarsi le sue chance con Amorim
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Chukwueze rimanda al mittente l'offerta del Trabzonspor: il nigeriano vuole giocarsi le sue chance al Milan con Ruben Amorim
Dopo un buon anno in prestito al Fulham Samuel Chukwueze vuole nuovamente giocarsi le sue chance al Milan, soprattutto con l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore dei rossoneri. L'esterno ex Villarreal ha disputato una buona stagione in Inghilterram, ma il Fulham ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto da circa 24 milioni di euro.
CHUKWUEZE, RESPINTA UNA PROPOSTA DALLA TURCHIA
Non sono tardati ad arrivare nuovi interessamenti, come quello del Trabzonspor: il club turco ha offerto circa 15 milioni di euro per il nigeriano, riposrta Daily Post Nigeria, ma il giocatore ha rifiutato. Prima di prendere qualsiasi decisione sul suo futuro vuole lavorare con Amorim e capire se ci potrà essere spazio per lui nel 3-4-2-1 del nuovo Milan.
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