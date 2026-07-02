Mercato Milan: Van Dijk può diventare un'opportunità? Dipende tutto da lui

vedi letture

Claudio Raimondi riferisce alcuni aggiornamenti sul mercato del Milan che per la difesa sta pensando anche ad un profilo esperto come Van Dijk

Ultime novità sul mercato del Milan da Claudio Raimondi che a SportMediaset su Italia Uno ha spiegato che per la difesa piace molto un profilo esperto come Virgil Van Dijk che potrebbe diventare un'opportunità intrigrante per i rossoneri. Tutto dipenderà dal giocatore olandese che, dopo tanti anni al Liverpool, potrebbe voler fare una nuova esperienza. Il difensore ha un contratto fino al 2027 e ha un ingaggio molto alto da circa 11 milioni di euro. Il Diavolo potrebbe mettere sul piatto un biennale da 7 milioni a stagione. Ovviamente ci sarebbe poi da trovare un accordo anche con il Liverpool.

Sempre per il futuro della difesa, il Milan continua a seguire con grande interesse Gonçalo Inacio per il quale lo Sporting Lisbona però chiede almeno 35-40 milioni di euro. Si è ormai raffreddata invece la pista che porta al centrocampista Morten Hjulmand, il quale è ad un passo dall'Atletico Madrid. Intanto, c'è stato un sondaggio per Rafael Leao da parte del Tottenham che sta cercando un nuovo attaccante esterno, anche se il portoghese non è la prima scelta di De Zerbi. Gli Spurs hanno comunque chiesto informazioni al Milan che chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 10.