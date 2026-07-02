Calciomercato MN - Milan, l'agente di Jashari è in sede per parlare del futuro dello svizzero

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L'agente di Ardon Jashari è a Casa Milan per incontrare la dirigenza e parlare del futuro del centrocampista svizzero

Nelle ultime settimane, si è parlato molto dell'interesse dell'Atalanta per due centrocampisti del Milan, vale a dire Samuele Ricci e soprattutto Ardon Jashari. E proprio a proposito dello svizzero, va segnalata la presenza questa mattina nella sede rossonera in via Aldo Rossi a Milano del suo agente Francesco Romano, il quale sta incontrando la dirigenza milanista per parlare del futuro del suo assistito.

Arrivato al Milan la scorsa estate dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, Jashari ha vissuto la sua prima stagione in rossonero con parecchie difficoltà, dovute soprattutto al grave infortunio rimediato a fine agosto 2025 che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il rientro in campo non è stato semplice, anche perchè davanti a lui nel suo ruolo c'era un certo Luka Modric. Lo svizzero, che è attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, ha chiuso l'annata con 17 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.