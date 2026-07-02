Pellegatti rivela: “Van Dijk affascinato dall’idea Milan, vi spiego come sarebbe l’affare”

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Carlo Pellegatti commenta le voci riguardanti un apprezzamento del Milan verso Virgil Van Dijk.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal collega Luca Bianchin riguardo un tentativo del Milan per portare Virgil Van Dijk in rossonero. Queste le sue parole.

"La ROOF è disposta a parlare con il Milan dell'eventuale trasferimento. II giocatore è disposto a discutere, parlare, lo affascina l'ipotesi. L'ingaggio, lui prende 13 milioni l'anno, il Milan lo spalmerebbe così: gli darebbe 6-7 milioni per 3 anni e quindi garantisce al giocatore fino al 2029, quindi viene a guadagnare di più. 13 milioni non credo che il prossimo anno glieli dia qualcuno. Quindi questa è la situazione di Van Dijk per quello che riguarda l'ingaggio. Il Milan sarebbe anche disposto a pagare 30 o 40 milioni per un giocatore del quale la scadenza del suo contratto è il prossimo anno".